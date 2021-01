Mais de metade dos contadores de luz já são inteligentes

A EDP Distribuição instalou 3,2 milhões de contadores inteligentes de luz até ao momento, mais de metade do total, e mantém a meta de conclusão do processo até final de 2024, disse ontem o presidente do Conselho de Administração.

"Temos instalados 3,2 milhões de equipamentos de medição inteligente, desses 2,6 milhões estão ligados ao Inovgrid [projeto para dotar a rede elétrica de informação e equipamentos inteligentes] e cerca de um milhão integrados na rede inteligente", adiantou João Torres, durante a conferência de imprensa 'online' para apresentar a nova marca E-Redes, que substitui a EDP Distribuição a partir de sexta-feira.

O responsável adiantou que a intenção é "ter 100% [de contadores inteligentes instalados] até ao final de 2024", lembrando, no entanto, que se trata de "um processo muito exigente" para substituir todos os contadores antigos.

A EDP Distribuição espera aumentar de um para 1,5 milhões os equipamentos integrados na rede inteligente, até ao final do ano, permitindo, assim, a leitura remota dos contadores de luz e evitando as estimativas, disse.

Segundo João Torres, há já "vários municípios" onde o processo de substituição de contadores está concluído.

Embora não tenha avançado com um valor total do investimento nesta operação, João Torres precisou que, atualmente, a EDP Distribuição está a adquirir cada contador pelo preço de 25 euros, mas esse valor já foi de 100 euros, antecipando, assim, um investimento "de uns milhões significativos" ao longo dos próximos anos, sendo que não são ativos remunerados.

"Agora, o regulamento das redes inteligentes remunera do pronto de vista de incentivos. [...] Mais do que investimento, estamos preocupados em conseguir cumprir os incentivos e conseguir ter o retorno esperado", referiu.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), disse à Lusa, em 05 de novembro, que cerca de 30% dos três milhões de contadores de luz inteligentes instalados até então (metade do total de contadores) estavam a enviar leituras remotas, evitando o uso de estimativas a aproximadamente 900.000 clientes em baixa tensão.

"Neste momento [em novembro] existem cerca de três milhões de contadores inteligentes instalados, o que corresponde a 50% do total", disse à Lusa o regulador da energia.

Daqueles três milhões, cerca de 30% (900.000) estavam já "acessíveis remotamente, nomeadamente o serviço básico de leitura remota mensal, evitando com isso o uso de estimativas", avançou a ERSE.

A instalação de contadores inteligentes aplica-se aos consumidores de eletricidade em baixa tensão - com potência contratada até 41,4 quilovoltampere (kVA), que se destina tipicamente a clientes residenciais, lojas, escritórios e pequenas empresas -- e, segundo a ERSE, decorre em ritmos diferentes nos vários operadores de redes de distribuição no país.

Porém, a "mera instalação de contadores inteligentes não traz muitas alterações para o consumidor", explicou a entidade reguladora.

Para que os clientes deixem de ter de comunicar as leituras dos seus contadores, é necessário integrar os novos contadores em sistemas de comunicação e tratamento de dados dos operadores.