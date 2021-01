Taxa de juro no crédito à habitação e a prestação média diminuíram na Madeira

Em Dezembro de 2020, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira (RAM), fixou-se em 0,790%, registando um decréscimo de 0,023 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (0,813%). De acordo com os dados hoje divulgados pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), "a referida taxa registou o valor mais baixo da série, que tem início em Janeiro de 2009. Note-se que em dezembro de 2019, a taxa de juro implícita no crédito à habitação era de 0,957%."

Segundo a DREM, o valor médio da prestação vencida para o conjunto dos contratos de crédito à habitação diminuiu para os 230 euros, tendo os juros se fixado nos 38 euros (menos 1€ que no mês anterior) e a amortização nos 192 euros (mesmo valor que no mês anterior). Em dezembro de 2019, o valor médio da prestação vencida era de 270 euros.

Por sua vez, o montante do capital médio em dívida para os contratos de crédito à habitação aumentou para os 58 174 euros (58 067 euros em novembro de 2020). Um ano antes era de 57 807 euros.

"A nível nacional, e no conjunto dos contratos de crédito à habitação, a taxa de juro implícita situou-se em 0,897%, menos 0,021 p.p. que no mês anterior. A prestação média vencida para a globalidade dos contratos diminuiu para os 227 euros, tendo o valor do capital médio em dívida crescido para os 55 087 euros (54 915 euros no mês precedente), mantendo-se assim a tendência de subida que se verifica desde março de 2019", acrescenta a informação.