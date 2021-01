Madeira disponível para receber doentes de Portugal continental

A Madeira disponibilizou ajuda ao Ministério da Saúde para receber doentes Covid-19 do Continente português com necessidades de internamento hospitalar.

Pedro Ramos já estabeleceu contacto com a ministra da Saúde, Marta Temido, e a operação da transferência dos doentes Covid-19 poderá ser operacionalizada assim que o governante obtiver uma resposta positiva a nível nacional. Marta Temido agradeceu o apoio e a solidariedade demonstrada pelo Governo Regional neste momento em que a maioria dos hospitais já estão sem capacidade para internar mais doentes.

O secretário regional da Saúde assume que a Madeira dispõe de "camas, equipamentos e recursos humanos diferenciados" para tratar doentes Covid-19, para além de dispor de um Serviço de Medicina Intensiva de "nível máximo de diferenciação" para tratamento de doentes críticos.

Esta operação de transferência de doentes Covid-19 dos hospitais do Continente português a efectivar para o Hospital Dr. Nélio Mendonça irá contar com a colaboração da Força Aérea, através do Comando Operacional da Madeira.

Importa reforçar que de acordo com os dados facultados, no último boletim informativo, estavam internadas 64 pessoas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (56 pessoas em unidade polivalente e oito na unidade de Cuidados Intensivos).