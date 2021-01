Socorridas embarcações em dificuldade que tentavam atravessar canal da Mancha

Numerosos migrantes tentaram desde quarta-feira atravessar o canal da Mancha em direção ao Reino Unido, apesar das condições meteorológicas adversas, e 78 pessoas, incluindo seis crianças, foram socorridas e reconduzidas ontem para território francês, anunciaram as autoridades locais.

As equipas de socorro foram informadas que diversas embarcações de migrantes se encontravam em dificuldade no estreito de Pas-de-Calais, ao largo de Dunquerque e de Calais, na presença de nevoeiro cerrado e um mar de força 6.

Uma vedeta da polícia marítima, barcos da Sociedade Nacional de Salvamento em Mar (SNSM) de Dunquerque e Calais e um rebocador da marinha nacional resgataram sucessivamente, nove, 10, 35 e 24 migrantes, indicaram em comunicado as autoridades da Mancha e do Mar do Norte.

Entre os 35 migrantes recolhidos no canal de Dunquerque encontravam-se uma mulher e seis crianças.

Entre os 24 migrantes, iraquianos e iraquianos, que pediram socorro quando se encontravam em dificuldades na manhã de hoje a bordo de uma embarcação pneumática com mais de 15 metros, encontrava-se ainda uma jovem mulher, indicou a agência noticiosa AFP.

Conduzidos a terra em Dunquerque e Calais, os náufragos foram acolhidos por bombeiros e pela polícia de fronteiras (PAF).

Na noite de quarta-feira, forças policiais tinham já impedido dois grupos de iniciarem a travessia a bordo de duas pequenas embarcações.

Em 2020 foram registadas mais de 9.500 travessias ou tentativas de travessia na Mancha em frágeis embarcações, quatro vezes mais face a 2019, apesar do tráfego denso e das violentas correntes no estreito do Pas-de-Calais.