A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que amanhã, entre as 9h30 e as 11h30, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água do Passeio das Virtudes, na freguesia de São Martinho, afectando o abastecimento na Rua das Virtudes, Passeio das Virtudes e Rua Henrique Franco 'Pintor'.

"A autarquia agradece a compreensão de todos", diz através de uma nota de imprensa.