160 novos casos de covid-19 na Madeira

A Madeira regista, esta terça-feira, 160 novos casos de covid-19, o novo máximo desde o início da pandemia.

"Trata-se de nove casos importados (sete provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo e 2 da Região Norte de Portugal) e 151 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos", refere o boletim epidemiológico da Direcção Regional da Saúde, acrescentando que "as investigações epidemiológicas dos casos estão ainda em curso".

"A assinalar que 48 dos casos de transmissão local reportados hoje foram identificados no âmbito da investigação epidemiológica em curso numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas do sector público. No que respeita ao surto identificado nesta instituição, à data foram confirmados um total de 68 casos de COVID-19 (46 residentes e 22 colaboradores). Aguardam-se ainda alguns resultados definitivos dos testes laboratoriais efetuados hoje, a repetir durante o dia de amanhã", acrescenta o boletim divulgado esta noite.

Hoje há mais 98 casos recuperados a reportar e a Região passa a contabilizar 2680 casos recuperados de Covid-19.

Há um novo óbito a reportar hoje. A Região passa a contabilizar um total de 35 óbitos associados à Covid-19.

São 1946 os casos activos, dos quais 116 são casos importados e 1830 são de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 64 pessoas estão hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (56 pessoas em Unidade Polivalente e 8 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à Covid-19) e 31 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, permanecendo as restantes em alojamento próprio.

No total, acrescenta o boletim epidemiológico desta terça-feira, "há 262 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou ao SESARAM, EPERAM".