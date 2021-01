A directora e um aluno da Escola Básica/Creche de São Gonçalo testara positivo à Covid-19. A informação foi avançada ao DIÁRIO por elementos ligados àquele estabelecimento de ensino e confirmada, esta tarde, pela Secretaria de Educação, que optou pela não suspensão de aulas, dadas as circunstâncias e as orientações das autoridades de saúde.

O aluno em causa já não frequentava a escola desde o dia 13 de Janeiro, por ser contacto de risco de uma pessoa que tinha testado positivo. Entretanto, fez isolamento profilático e foi submetido a teste na quinta-feira passada, que se revelou positivo. A família terá informado a escola do resultado na sexta-feira.

Já a directora do estabelecimento, esteve na escola na passada segunda-feira. Na terça-feira, por apresentar sintomas gripais, já não foi trabalhar e consultou um médico, que lhe recomendou a realização do teste à Covid-19, o que veio a fazer na quarta-feira. No dia seguinte, a docente teve conhecimento do resultado positivo. Nessa mesma quinta-feira, convocou uma reunião online com os colegas e informou-os da situação.

A conjugação das duas situações, sem ligação aparente, terá gerado alguma inquietação devido à possibilidade de contágio. Contudo, como já referimos, a Secretaria de Educação, seguindo orientações das autoridades de saúde, decidiu não suspender as aulas.