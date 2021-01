Covid-19 obriga Casa Santo António a fechar temporariamente três lojas

A empresa José Rodrigues de Caires – Casa Santo António, uma das maiores de materiais de construção de génese regional, viu-se obrigada a encerrar temporariamente várias das suas lojas por alguns dos seus trabalhadores terem sido diagnosticados com Covid-19.

Nas lojas encerradas, está uma informação a dizer que, ‘por razões de segurança, as lojas Pilar, Rua Direita e Rua 5 de Outubro encontram-se encerradas temporariamente encerradas para desinfecção. A loja do Palheiro Ferreiro encontra-se aberta no horário habitual’.

O DIÁRIO tentou contactar a administração da empresa, mas todos os contactos institucionais estão indisponíveis.