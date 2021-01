Alemanha regista 982 mortes e 13.202 contágios em 24 horas

As autoridades sanitárias alemãs comunicaram hoje que morreram 982 pessoas, vítimas de covid-19, e que se registam 13.202 novos contágios, nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do Instituto Robert Koch (RKI).

Na quarta-feira da semana passada, morreram da doença 1.148 pessoas e registaram-se 15.974 novos casos.

O máximo de contágios na Alemanha ocorreu a 18 de dezembro quando foram somadas 33.777 novas infeções.

Dia 14 de janeiro foi aquele em que morreram mais pessoas de covid-19 desde o início da pandemia: 1.244 mortes em 24 horas.

No total, a Alemanha regista 2.161.279 casos de covid-19 desde o início da pandemia e 53.972 vítimas mortais.

Segundo o RKI, 1.866.000 doentes conseguiram recuperar e o valor de casos ativos situa-se nos 241.600.

No conjunto da Alemanha, a incidência acumulada nos últimos sete dias situa-se nos 101,0 caos por cada 100 mil habitantes.

Na semana passada a incidência acumulada era de 123,5 e as novas infeções somaram 83.957 casos.

O pico da incidência, a nível federal registou-se no passado dia 22 de dezembro, com 197,6 novas infeções por cada 100.000 habitantes, numa semana.

O número de doentes com covid-19 nas unidades de cuidados intensivos (UCI) ascendia na terça-feira a 4.571, dos quais 2.547 precisavam de respiração assistida, de acordo com os dados da Associação Interdisciplinar Alemã de Cuidados Intensivos e Medicina de Urgência.

No último dia registaram-se 53 novos internamentos de doentes com SARS CoV-2 em unidades de cuidados intensivos e 580 saíram da UCI, dos quais 29% corresponde a óbitos, especifica o RKI.

O fator de reprodução (R) que considera as infeções num intervalo de sete dias, situa-se no conjunto da Alemanha em 0,88, o que significa que cada 100 infetados contagiam, em média, 88 pessoas.

Desde 26 de dezembro, o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra o covid-19 na Alemanha ascende a 1.638.425, o que corresponde a uma quota de 2,0% da população, enquanto 283.264 pessoas já foram inoculadas pela segunda vez.