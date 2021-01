Dois casos de Covid-19 na Escola Profissional Atlântico

Dois alunos da Escola Profissional Atlântico testaram positivo para o novo coronavírus. Na sequência, duas turmas, num total de 41 alunos, ficam em isolamento profilático, com aulas não presenciais, de acordo com as indicações das autoridades de saúde.

Recorde-se que a 'Atlântico' está sediada, este ano lectivo, no Recinto Desportivo 'Arena Marítimo', junto ao Estádio dos Barreiros.

Também no ensino profissional, mas desta feita na Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, foi identificado um outro caso positivo num dos seus alunos. Por conseguinte, uma turma, de 16 alunos, inicia, também, regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.