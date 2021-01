Intervenção urgente corta fornecimento de água na Freguesia do Monte

A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido a uma intervenção urgente na rede de água no Caminho dos Tornos, na freguesia do Monte, foi necessário interromper o fornecimento na madrugada de hoje, 22 de Janeiro, nos seguintes arruamentos:

· Caminho dos Saltos (do início até à Estrada Comandante Camacho de Freitas);

· Estrada dos Marmeleiros (do início até à Estrada do Livramento);

· Rua Cidade dos Santos;

· Beco da Penha de França;

· Travessa da Penha de França;

· Rua da Levada de Santa Luzia;

· Rua Arcebispo Dom Aires;

· Rua Engº Luis Peter Clode;

· Rua das Lages (do início até ao nº 28);

· Rua da Torrinha (do nº80 ao nº106);

· Rua da Consolação;

· Caminho do Comboio (do nº54 ao nº74).

A Autarquia já está neste momento a realizar a reparação, e os trabalhos deverão prolongar-se até às 18 horas de hoje. A Autarquia agradece a compreensão de todos.