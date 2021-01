Internacional cipriota Andreas Karo reforça Marítimo

Andreas Karo é o mais novo reforço do Marítimo.

A notícia foi avançada por um 'twitter cipriota' e ainda pelo jornal Salernitana News, na sua edição online.

Trata-se de um defesa central, internacional pelo Chipre em sete ocasiões e que estava no Salernitana, da Série B da Liga italiana, cedido pelo Lázio, a cujos quadros pertencia, mas sem que alguma vez tivesse alinhado pela equipa principal. O possante central, de 24 anos de idade (1, 95 de altura) tinha contrato com a Lázio até 2023, tendo a formação romana ficado com 50% dos direitos económicos do jogador nesta transferência para o Marítimo.

Refira-se que ao serviço do Salernitana, o central Andreas Karo alinhou em 34 jogos e anotou um golo mas, na presente temporada, apenas participou em três jogos e já não jogava há algum tempo, pois o seu último jogo a titular remonta a 27 de Outubro de 2020, na derrota frente ao Sampdoria

O novo recruta maritimista foi formado no Apolon Limassol e passou pelos sub-23 do Nottingham Forest em 2016 antes de se fixar no clube cipriota de onde foi transferido, em 2019/29, para a Lázio de Roma.

Será o segundo jogador cipriota a jogar na I Liga portuguesa depois do médio Kyriakou, que jogou no Estoril Praia em 2017/18, trazido por Pedro Emanuel, que o treinara no Apolon Limassol.