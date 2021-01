Arguidos em silêncio no julgamento do Marítimo

Os arguidos Carlos Pereira, Rui Nóbrega Gonçalves, Ivo Martins, Rui Sá e Jacinto Vasconcelos acusados de crimes de fraude fiscal e fraude contra a Segurança Social optaram por não falar no arranque do julgamento do ano na Madeira que decorre no Juízo Central Criminal do Funchal.

Por essa razão, a sessão da manhã foi breve e serviu apenas para ler a síntese da acusação. Teresa de Sousa preside ao colectivo de juízes que esta tarde vai ouvir as testemunhas da acusação.