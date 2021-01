Marítimo 'cai' na Taça da Liga no prolongamento

O Marítimo foi eliminado hoje da Taça da Liga feminina, ao sair derrotado, no seu complexo, pelo Sporting de Braga por 3-1, após prolongamento.

Depois de no domingo ter perdido, também na Madeira, frente às arsenalistas por 0-2 em jogo a contar para a Liga BPI de futebol feminino, as verde-rubras, contaram hoje já com a internacional madeirense Telma Encarnação, no lugar da lesionada Karina Socarrás.

Contudo e depois de uma primeira parte, com as bracarenses a dominarem, o segundo tempo foi mais equilibrado. No entanto as forasteiras ficaram em vantagem com um golo de Dolores Silva, mas na recta final do tempo regulamentar, Telma Encarnação viria a empatar, levando assim o encontro para prolongamento.

Já nos últimos 30 minutos do encontro e já com as madeirenses Laura Luís e Erica Costa, em campo, com a camisola do Braga, as nortenhas foram eficazes e resolveram a partida com mais dois golos. O primeiro apontado pela sul-africana Jermaine Seoposenwe e o úlitmo pela ex-verde-rubra, Erica Costa.

Com este desaire, a formação do Marítimo centra agora baterias na fase de apuramento de campeão da Liga BPI, assim como na Taça de Portugal , onde está na terceira eliminatória da prova, indo defrontar o Gil vicente, em jogo agendado pra 30 de Janeiro.