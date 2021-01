Marítimo é "seguramente favorito" para duelo da Taça

O treinador do Estoril Praia, Bruno Pinheiro, atribuiu hoje o favoritismo ao Marítimo na antevisão do embate dos quartos de final da Taça de Portugal em futebol, agendado para quarta-feira.

"Considero que existe um favorito, que é o Marítimo, é uma equipa consolidada de I Liga e, geralmente, com objetivos muito ambiciosos. Como tal, o Marítimo é seguramente favorito nesta eliminatória. Obviamente, o Estoril irá fazer o seu papel e aquilo que queremos é que em nenhum campo esse favoritismo se veja", afirmou o técnico 'estorilista'.

Com um percurso nesta edição da prova que já 'riscou' dois clubes do primeiro escalão -- Boavista e Rio Ave -, o treinador do líder da II Liga prometeu continuar a dar oportunidades a alguns jogadores menos utilizados e manter a política de rotatividade na baliza, com Thiago Rodrigues a assumir o posto habitualmente ocupado por Daniel Figueira. Já sobre o adversário, reconheceu a dificuldade criada por um sistema tático diferente.

"O Marítimo tem, de facto, um sistema tático diferente, mas, tal como todos os outros sistemas, tem os seus pontos fortes e as suas vulnerabilidades e é com isso que vamos jogar. Vamos preparar-nos para defrontar um sistema tático diferente, mas vamos certamente saber encontrar os espaços que todos os sistemas permitem", explicou.

Confrontado com a existência de algumas críticas ao relvado do conjunto madeirense, Bruno Pinheiro reconheceu que esse tema "é sempre" uma preocupação e manifestou a expectativa de ver a equipa ultrapassar a possibilidade de um obstáculo extra nas condições do relvado.

"Somos uma equipa que se preocupa muito na qualidade do jogo com bola e, como gostamos muito de jogar com bola, obviamente, só é possível fazê-lo em relvados com boas condições. Portanto, se o relvado não tiver condições, sentimo-nos algo penalizados por isso, porque é parte da nossa forma de jogar", resumiu.

O desafio referente aos quartos de final da Taça de Portugal entre o Marítimo, nono classificado da I Liga, e o Estoril Praia, primeiro classificado da II Liga, está marcado para quarta-feira, às 20:15, no Estádio do Marítimo.