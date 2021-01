Hélder Malheiro dirige o Marítimo-Estoril Praia

O árbitro de Lisboa, Hélder Malheiro foi hoje nomeado pelo secção Profissional do Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir aquele que é o primeiro jogo dos quartos-de-final da Taça de Portugal, entre o Marítimo e o Estoril Praia.

A partida está agendada para esta quarta-feira, no Estádio do Marítimo, a partir das 20h15

O árbitro lisboeta contará com Rui Cidade e Gonçalo Freire com árbitros assistentes, enquanto o quarto árbitro será Miguel Nogueira.

Já na Cidade do Futebol, estão no VAR Manuel Oliveira e Tiago Leandro.

De referir que os quartos-de-final conta ainda com os jogos Benfica-Belenenses SAD agendado para quinta-feira (21h15) e ainda, no dia seguinte com os encontros entre Sp. Braga-Santa Clara (19h45) e Gil Vicente - FC Porto (20h45).