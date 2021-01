O Marítimo recebe hoje o Estoril Praia, líder da II Liga e único 'sobrevivente' dos escalões inferiores, no encontro que marca o arranque dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol.

Finalista vencido em 1995 e 2001 e 'carrasco' do Sporting na última ronda, o Marítimo mede forças com o Estoril Praia, equipa que já eliminou Rio Ave e Boavista nesta edição da Taça e que está a caminho de poder regressar ao escalão principal na próxima temporada.

Os madeirenses chegam a este encontro depois de terem sofrido uma pesada derrota caseira (3-0) com o Paços de Ferreira, para o campeonato, enquanto os 'canarinhos' empataram os seus dois últimos jogos, ambos para a II Liga.

O encontro está agendado para as 20h15, com relato na TSF, e o vencedor irá encontrar Benfica, recordista da prova, com 26 títulos, ou Belenenses SAD, nas meias-finais. Estes dois emblemas defrontam-se na quinta-feira, no Estádio da Luz.

Na sexta-feira, o FC Porto, atual detentor do troféu, vai a Barcelos discutir o apuramento com o Gil Vicente, enquanto o Sporting de Braga recebe o Santa Clara.

Treinadores atentos

O Marítimo tenta chegar à 10.ª meia-final mas pela frente admite ter um adversário de qualidade. O treinador Milton Mendes considera que o Estoril “é uma equipa que joga bem" e que irá colocar imensas dificuldades.

Por seu lado, o treinador do Estoril Praia, Bruno Pinheiro, atribui o favoritismo ao Marítimo. "Considero que existe um favorito, que é o Marítimo, é uma equipa consolidada de I Liga e, geralmente, com objetivos muito ambiciosos. Como tal, o Marítimo é seguramente favorito nesta eliminatória. Obviamente, o Estoril irá fazer o seu papel e aquilo que queremos é que em nenhum campo esse favoritismo se veja", afirmou o técnico 'estorilista'.

O técnico reconhece a dificuldade criada por um sistema tático diferente. "O Marítimo tem, de facto, um sistema tático diferente, mas, tal como todos os outros sistemas, tem os seus pontos fortes e as suas vulnerabilidades e é com isso que vamos jogar. Vamos preparar-nos para defrontar um sistema tático diferente, mas vamos certamente saber encontrar os espaços que todos os sistemas permitem", explicou.

Confrontado com a existência de algumas críticas ao relvado do conjunto madeirense, Bruno Pinheiro reconheceu que esse tema "é sempre" uma preocupação e manifestou a expectativa de ver a equipa ultrapassar a possibilidade de um obstáculo extra nas condições do relvado.

"Somos uma equipa que se preocupa muito na qualidade do jogo com bola e, como gostamos muito de jogar com bola, obviamente, só é possível fazê-lo em relvados com boas condições. Portanto, se o relvado não tiver condições, sentimo-nos algo penalizados por isso, porque é parte da nossa forma de jogar", resumiu.