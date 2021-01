Agressões em isolamento e hospitais em colapso nos jornais nacionais

Diário de Notícias:

- "Desafios: 'Juntar PSD e Chega é naufrágio anunciado', 'Há risco de ingovernabilidade', ensaio exclusivo. Marques Mendes, analista político, alerta para a tempestade perfeita"

- "32 mortes. Confinamento é 'lua-de-mel para agressores'"

- "Vacinas covid-19: 50 figuras da saúde e outras áreas criticam Governo e apelam à vacinação maciça. 90% dos médicos do privado à espera"

- "291: Portugal bateu mais um recorde diário de óbitos ontem"

- "Rúben Dias: Entrevista ao central do City: A pressão de jogar na Premier League, elogios de Guardiola e Pepe e avisos de Mourinho"

- "Especial crianças: Animação em casa para dias sem aulas"

Correio da Manhã:

- "Covid mata uma pessoa a cada cinco minutos: 291 mortos por dia: Novo recorde de óbitos. Portugal é o pior do mundo"

- "Amadora-Sintra: Hospital com falta de oxigénio para doentes"

- "Boavista-Sporting (0-2): Leão leva seis pontos"

- "FC Porto: Sérgio resolve caso Loum"

- "Darwin, Rafa e Seferovic: Jesus desiludido com trio do Benfica"

- "Escândalo do procurador: Ministra da Justiça apertada no Parlamento Europeu"

- "Segurança Social paga amanhã: 22 mil empresas recebem 'lay-off'"

- "Presidenciais: Candidato fantasma feliz com milhares e votos"

- "Vila Real: Bebé abandonada tem lesões cerebrais"

- "Apanhado pela PJ: Cadastrado violento espanca jovem na rua em Gaia"

- "Na A2 em Corroios: Homem causa pânico na autoestrada"

Público:

- "Interior contraria crise com procura elevada de apoios para criar emprego"

- "Amadora-Sintra: Problemas com oxigénio forçam transferência de 48 doentes"

- "Crise em Itália está a 'meter medo' à União Europeia"

- "Violência doméstica: Um terço das vítimas sofreu ataques pela primeira vez"

- "Presidenciais: Ventura teve mais votos onde o RSI está abaixo da média"

- "Holocausto: Pedras para homenagear vítimas portuguesas do nazismo"

- "Inquérito global: Alterações climáticas são vistas como uma 'emergência' para 64% das pessoas"

- "Sporting derrota (0-2) Boavista no Bessa e segura liderança a dias de receber o Benfica"

Jornal de Notícias:

- "Quatro centenas de vítimas da covid morreram em casa"

- "Solidariedade sobre rodas"

- "Bessa: Líder avança e deixa Benfica a seis pontos antes do dérbi"

- "Emergência: Novo decreto vai prever fecho das fronteiras"

- "Vacinação: Deputados contestam prioridade aos políticos"

- "Pandemia: Cafés e hotéis icónicos das cidades estão a encerrar"

- "Confinamento cada vez mais global gera tumultos"

- "Pais recusam receber computadores atribuídos aos alunos"

- "Viana do Castelo: Moradores saem do prédio Coutinho"

- "P. Ferreira: Encomenda de homicídio na prisão fica sem castigo"

Jornal i:

- "É mentira É uma vergonha: Relatos de pessoas supostamente infetadas chamadas à receção de supermercados são mentira. Assim o garantem as grandes superfícies"

- "Hospital Amadora-Sintra com falhas de oxigénio"

- "Pandemia. 'Se isto continuar, não há pessoal da PSP para estar na rua'"

- "Rosalina Machado. A publicitária que marcou quem com ela se cruzou"

- "Reino Unido oferece cerca de dois mil euros para europeus saírem do país"

- "Tribunal de Braga dá luz verde à demolição do edifício Coutinho"

Negócios:

- "Parlamento aprova 'férias fiscais' durante agosto"

- "Construtoras baixam preços e ganham obras a espanhóis"

- "Ventura teve mais votos nos concelhos com mais ciganos?"

- "Segurança Social só cobre 'lay-off' a 100% em fevereiro"

- "Alemães são os novos senhorios da Anacom"

- "Covid-19: Empresas estão a devolver material de escritório"

- "Veracruz investe em amendoal tecnológico"

- "Euronext quer chamar capital de risco para a bolsa"

Record:

- "Boavista-Sporting (0-2): Vitória de ir às lágrimas: Leões ficam com seis pontos sobre Benfica, mas perdem Palhinha para o dérbi"

- "Benfica: Vieira volta a apertar com Jesus: Conversa após jogo com o Nacional"

- "FC Porto: Incidente Pepe/Loum começou no aquecimento: Toda a história sobre a troca de empurrões entre colegas"

- "SP Braga-Gil Vicente (1-0): Iuri Medeiros desatou o nó"

A Bola:

- "Boavista-Sporting (0-2): Indomável: Leão não abranda e cava fosso de seis pontos para o Benfica"

- "FC Porto: Confronto começou com um 'corram que vão ter de nos ajudar'"

- "Benfica: Darwin tem jogado limitado"

- "SC Braga-Gil Vicente (1-0): Iuri Medeiros contra a desinspiração"

- "Espanha: 'Faltava às aulas para ir ver os treinos do Bobby Robson', José Gomes está em grande no comando técnico do Almeria"

O Jogo:

- "Boavista-Sporting (0-2): Dérbi de tanque cheio: Leão recebe o Benfica com a vantagem de seis pontos intocada, mas perde Palhinha"

- "FC Porto: Taremi assume comando"

- "Benfica: Maior desperdício só há 19 anos"

- "Braga-Gil Vicente (1-0): Iuri Medeiros: O economista de Carvalhal"