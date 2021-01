Presidenciais ainda em destaque nos jornais nacionais

Público:

- "O mapa do 2.º lugar: Ventura não é um fenómeno rural, está em todo o território"

- "Computadores em falta chegam às escolas até ao final do 2.º período"

- "Portugal é um dos quatro da UE que ainda não têm 5G"

- "Fundo de Coesão: Instituto de Emprego entre os 50 maiores beneficiários"

- "Covid-19: Idosos com mais de 80 anos vão ser vacinados mais cedo"

- "Felipe Naveca, cientista: 'Quando um vírus circula livremente acumula mais mutações'"

- "Dez anos das Primaveras Árabes: No Iémen, o maior erro da revolução foi trocar justiça por segurança"

- "Crise política em Itália: Giuseppe Conte apresenta hoje a demissão para tentar formar novo governo"

Correio da Manhã:

- "Morte de triatleta: Procurador quer pena máxima para amante: Recurso no Supremo Tribunal"

- "Ministra garante: Vacina para doentes com mais de 50 anos"

- "Testes de covid-19 a alunos só com autorização dos pais"

- "Medidas contra crise: Governo prolonga apoios a empresas"

- "Benfica-Nacional (1-1): Tempestade insular"

- "Farense-FC Porto (0-1): Dragão isolado no 2.º lugar"

- "Sporting: 'Taça da Liga faz parte do passado', Rúben focado no campeonato"

- "Furacão eleitoral: Ventura bate rivais de esquerda no interior mais pobre"

- "Palmela: Tenta matar 'ex' com 2 tiros de caçadeira após ver fotos com outro homem"

- "GNR caça: Fraude de 228 milhões com tabaco contrafeito"

Jornal de Notícias:

- "Centros de saúde não sabem como vacinar utentes sem médico de família"

- "Presidenciais Hecatombe à esquerda. PSD nega força do Chega"

- "Sondagem JN/DN/TSF: PS conquista 39,9% das intenções de voto"

- "Farense-FC Porto (0-1): Taremi com Faro"

- "Benfica-Nacional (1-1): Equipa de Jesus esteve apática e deixou fugir dois pontos na Luz"

- "Alunos vão fazer três testes rápidos após 14 dias"

- "Tribunais: Lei que adia julgamentos devido à covid-19 sofre atraso"

- "Porto: Maia e Valongo são os concelhos que atraem mais gente"

- "Guimarães: Igreja perde mecenas por atraso no projeto"

- "Filmes: Visita a plataforma portuguesa que cresce a olhos vistos"

- "Degelo de décadas daria para cobrir todo o Reino Unido"

Jornal i:

- "Covid. Incidência triplicou desde o Natal"

- "Autarca holandês teme guerra civil"

- "Presidenciais. 'Não é de excluir uma crise política' [antigo ministro João Cravinho]"

- "Vitória de Ventura em 11 distritos baralha a direita"

- "Grandes fortunas continuaram a crescer apesar da pandemia"

- "Escolas preparam-se para o regresso do ensino online"

- "Bernardo Silva. O jogador que não foge a uma boa polémica"

- "TAP e sindicatos tentam acordo em contrarrelógio para cumprir plano"

- "Álcool. Portugal lidera lista de países com desempenho sóbrio"

Diário de Notícias:

- "'O que aprendi com o Presidente'"

- "Titulares de órgãos de soberania começam a ser vacinados para a semana"

- "'Podemos contar com 350 milhões de euros [da bazuca] para a Agricultura em 2021 e 2022' Maria do Céu Antunes [ministra]"

- "Especialistas: 'Não basta dizer que os idosos serão incluídos. É preciso novo plano de vacinação'"

- "Análise: Marcelo total, Ana Gomes urbana, André Ventura na periferia"

- "Sondagem DN/JN/TSF Legislativas: PS começa bem. BE e CDU a cair"

- "Que fará agora o PSD? Primeiro teste nas autárquicas"

Negócios:

- "Costa fica mais forte e Marcelo com alternativa pior"

- "Empresas com dívidas fiscais vão ter acesso a apoios"

- "Pedidos ao fundo que paga salários em atraso sobem 55%"

- "Absolvição da KPMG pode desresponsabilizar auditoras, avisa Centeno"

- "A oportunidade perdida da Sonangol na Galp"

- "Matérias-primas: Ainda é cedo para escrever o obituário do 'shale oil'"

- "Regulador diz que concurso do IVAucher limita concorrência"

- "Navigator vai cortar custos em mais de 100 milhões"

O Jogo:

- "Farense-FC Porto (0-1): Taremi voltou para resolver: Iraniano fez o golo que isola os dragões no segundo lugar do campeonato"

- "Benfica-Nacional (1-1): Águia confinada: Encarnados deixam-se empatar e podem ir a Alvalade com seis pontos de atraso"

- "Boavista-Sporting: 'São muitos jogos para ser apenas estrelinha', Rúben Amorim"

- "Braga-Gil Vicente: Salvador alvo de insultos e ameaças"

- "Andebol: 'Chamem-me irrealista, mas não cobarde', Paulo Jorge Pereira faz balanço do Mundial e garante que a ambição nunca lhe faltará"

Record:

- "Benfica-Nacional (1-1): Águia de papel: Covid varreu defesa, mas problema esteve no ataque"

- "Farense-FC Porto (0-1): Taremi volta em grande"

- "Sporting: Pote livre para o dérbi"

- "Boavista-Sporting: 'Quanto mais andarem distraídos melhor', Amorim deixa recado a quem fala em estrelinha"

- "Mundial de Andebol: Melhor classificação de sempre: Portugal em 10.º lugar"

A Bola:

- "Benfica-Nacional (1-1): O outro vírus: Ausências por covid-19 não justificam exibição tão pobre"

- "Farense-FC Porto (0-1): Dragão sozinho no segundo lugar"

- "Boavista-Sporting: Amorim escapa a castigo e pode estar hoje no banco"