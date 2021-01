Centro Pompidou em Paris vai encerrar para renovação em 2023

O Centro Georges Pompidou, em Paris, um dos mais importantes museus de arte contemporânea do mundo e emblema arquitetónico da capital francesa, vai encerrar no final de 2023 para renovação, reabrindo no início de 2027, anunciou a entidade cultural.

O encerramento tem como objetivo a renovação total do edifício desenhado pelo ateliê ítalo-britânico de arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers, para retirar todo o amianto, responder às normas de segurança e energia em vigor na França, e melhorar as acessibilidades para as pessoas com deficiência, segundo um comunicado do centro, publicado ´online´.

Além de funcionar como Museu Nacional de Arte Moderna, o Pompidou acolhe ainda uma biblioteca, que irá passar a funcionar num espaço provisório, em Paris, durante os cerca de três anos de obras, para "assegurar a sua missão de serviço público", lê-se no comunicado.

"Havia duas opções em cima da mesa: uma era renovar o centro mantendo-o aberto, a outra era o encerramento total. Escolhi a segunda, porque se revelou a menos longa no tempo, e um pouco menos dispendiosa", disse a ministra francesa da Cultura, Roselyne Bachelot ao jornal Le Figaro, sobre a empreitada, que deverá ascender a 200 milhões de euros.

Inaugurado em 1977, no centro da capital francesa, o Centro Pompidou, com cerca de mil funcionários, ainda não tinha sido alvo de obras profundas de renovação.

"Estas obras são indispensáveis para que o museu continue a ser um ícone mundial da modernidade e da arquitetura contemporânea, que atrai anualmente milhões de visitantes", sublinhou o presidente do espaço cultural, que também detém um centro de música e pesquisa acústica, e o Atelier Brancusi, que abriga esculturas do artista romeno em ambiente de trabalho.

Entretanto, além do apoio público, o centro vai lançar uma campanha de angariação de mecenato para cobrir os custos e prosseguir os projetos exposições no país, bem como de expansão, com a criação de novos polos noutras regiões de França e a nível internacional.

No território francês, o Centro Pompidou possui um polo em Metz, que será reforçado, e pretende criar um outro de conservação e criação artística em Massy.

No estrangeiro, está atualmente representado em Málaga, Xangai e Bruxelas.

O Pompidou deverá reabrir renovado em 2027 para celebrar o seu 50.º aniversário.

Batizado com o nome do presidente francês que encomendou a construção do complexo cultural, o projeto do Centro Georges Pompidou foi considerado muito arrojado na época da construção, pelo seu estilo ´high-tech´, uma tendência inspirada na arquitetura industrial e nas novas tecnologias.