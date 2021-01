46 pessoas infectadas nos lares da Madeira

Existem dois surtos activos de Covid-19 nas estruturas residenciais para pessoas idosas geridas pelo Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM), o que corresponde a um total de 46 infectados, entre utentes e funcionários.

Deste número, seis idosos encontram-se internados na Unidade Polivalente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo cinco utentes provenientes do Lar da Bela Vista e um do Lar do Vale Formoso.

Todos os lares da Madeira vacinados até final da semana, excepto três Lar de Gaula, da Bela Vista e do Vale Formoso não serão totalmente vacinados devido ao surgimento de casos positivos nestas instituições

No que diz respeito ao maior lar da Região - o da Bela Vista - são 21 os casos positivos, dos quais 13 relativos a utentes e oito a colaboradores da instituição. Os restantes 25 casos dizem respeito ao Lar do Vale Formoso, dos quais 18 se reportam a utentes e sete a colaboradores.

Recorde-se que o primeiro infectado no Lar da Bela Vista foi identificado na sexta-feira. Trata-se de um utente, com uma patologia associada, que manifestou como primeiro sintoma febre alta. No caso do surto instalado nesta instituição, há a probabilidade deste mesmo homem ter sido infectado nos tratamentos de diálise a que estava obrigado a realizar em unidade hospitalar.