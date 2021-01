Pré-aviso de greve dos estivadores sem consequências na operação para a Madeira

Os estivadores emitiram um pré-aviso de greve para o porto de Lisboa, com reflexos no porto Setúbal, a partir das 08 horas, do dia 2 de Fevereiro, até às 08 horas do dia 5 de Outubro, mas que não deverá ter impacto na operação portuária para a Madeira, tendo em conta os serviços mínimos.

O Sindicato Nacional dos Estivadores, Trabalhadores do Tráfego, Conferentes Marítimos e Outros refere, por isso, que face ao contexto pandémico, e tendo em conta a importância dessas operações no abastecimento das populações das Regiões Autónomas, estão salvaguardas as operações para Madeira e Açores, declarando que “a disponibilidade e prioridade de todos os seus associados que prestam trabalho portuário no porto de Lisboa, para, nesse contexto, operar no porto de Lisboa todos os navios que estejam dedicados às ligações marítimas entre o porto de Lisboa e os portos das referidas regiões”.