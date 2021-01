Ilha em Santana adora Marcelo Rebelo de Sousa

Na Achada do Marques, pacato sítio com menos de duas dezenas de residentes, o mais novo e único adolescente, tem já 12 anos de idade. Ali, quase todos os que (ainda) resistem ao despovoamento são idosos. É o caso de João Aguiar, homem que gosta de “desconversar”. Os problemas de locomoção obrigam este viúvo reformado a ter sempre como companhia as inseparáveis ‘muletas’. Não estranha por isso que passe grande parte do dia sentado à beira da estrada’ a ver o tempo passar.