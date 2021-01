'Estudante Insular’ pagou 34 mil viagens

Programa já custou mais de 9,2 milhões aos cofres regionais para apoiar deslocações a mais de 5 mil alunos em dois anos e dois meses. Os universitários que regressem devido à pandemia no continente vão ser testados ficarão isolados.

A imagem da primeira página do DIÁRIO é destinada ao ‘desporto rei’ e ao Nacional que consegue travar Benfica em Lisboa. Alvinegros demonstraram organização e conseguiram empate precioso no Estádio da Luz, em jogo a contar para a 15.ª jornada da Liga NOS (I Liga).

Referência para mais duas mortes por covid-19 na Região. Mulheres de 84 e 85 anos morreram num dia em que a Madeira registou 106 novas infecções.

Destaque ainda para os mais 224 alunos de 11 escolas que estão em isolamento. A situação pandémica na Região leva a que as aulas à distância vão até ao Carnaval para o 3.º Ciclo e Secundário.

Na última página o destaque vai para o desempenho acima da média internacional do aeroporto da Madeira. Apesar das perdas generalizadas, o Aeroporto da Madeira conseguiu ter melhores resultados em Novembro.

Também merece referência, no nosso matutino de hoje, o Belmond Reid’s Palace que só reabrirá portas antes de Abril se a situação melhorar.

Um dia após as eleições Presidências, Marcelo cria nova onda de entusiasmo na Região.

Na Calheta, onde o professor obteve a votação mais alta do País, eleitores falam em escolha inteligente e recriminam o Chega.

