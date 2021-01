Madeira identificou 70 estudantes universitários infectados no regresso

Na sequência da apresentação das regras para os viajantes, nomeadamente a todos os estudantes universitários que deverão regressar à Madeira nos próximos dias, Pedro Ramos afirmou, em conferência de imprensa, que já foram identificados 70 casos positivos afectos à comunidade estudantil, em particular no mês de Dezembro, mas "que agora podem ter outra variabilidade".

Ao preparar uma "nova avaliação no final de Janeiro", o governante recordou que as seis empresas que detêm 34 postos de colheita no continente já efectuaram um total de 55 mil testes desde o dia 1 de Julho de 2020, sendo que destes testes 414 resultaram em casos positivos. "É um número que revela que esses 414 casos, se não tivessem sido impossibilitados de vir para a Região, poderiam desencadear novas cadeias de transmissão", afirmou.

As regras para os viajantes

REGRA 1 - Deverá fazer o registo e preencher o inquérito epidemiológico em www.madeirasafe.com

REGRA 2 - Todos os passageiros de voos provenientes do exterior devem ser portadores de teste PCR negativo para a doença COVID-19, efetuado nas 72 horas prévias ao embarque, em laboratórios certificados. Ver lista de laboratórios com os quais o governo regional tem protocolo ativo: www.covidmadeira.pt.

REGRA 3 - Caso o passageiro não apresente o resultado de teste PCR negativo, terá que realizar teste PCR, sem custos, à chegada nos aeroportos da Madeira e Porto Santo.

REGRA 4 - Os passageiros provenientes do exterior, nomeadamente residentes na RAM; emigrantes e seus familiares; estudantes a frequentar estabelecimentos de ensino fora da RAM ou em programas de mobilidade, terão que realizar um segundo teste, entre o quinto e o sétimo dia, após o primeiro teste PCR.

REGRA 5 - Até que seja conhecido o resultado do segundo teste, o estudante universitário deve se manter em isolamento profilático no seu domicílio. Esta regra aplica-se também aos passageiros mencionados anteriormente, nomeadamente residentes na RAM, e emigrantes e seus familiares.

Importa esclarecer que o agendamento do segundo teste será feito pelas Autoridades de Saúde, mediante envio de um e-mail para o passageiro ou contacto telefónico. Este agendamento (2.º teste) é feito com base na informação dada no registo no 'MADEIRA SAFE'. Para tal "é importante fornecer dados actualizados, nomeadamente um contacto telefónico e um e-mail".

Durante a sua estadia na região, todos os passageiros devem fazer a autoavaliação de sintomas e caso tenha acesso a Internet, reportar diariamente no seu perfil do 'Madeira Safe'. Se tiver sintomas ou dúvidas, poderá contactar a linha SRS 24 Madeira (800 24 24 20).