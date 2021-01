Fila para votar na reitoria já dobrou a esquina da Praça do Município

A fila para as secções de voto da Reitoria da Universidade da Madeira, na freguesia de São Pedro, no Funchal, está a aumentar ao longo desta manhã.

O corredor de eleitores que aguardam a vez mantendo a distância de segurança dobrou a esquina da Rua do Castanheiro e prossegue ao longo da rua da Praça do Município, numa cidade onde são parcos os cafés abertos e o pouco movimento que se regista é na entrada das igrejas.

O café Indiana, na rua do Aljube, é dos poucos espaços comerciais abertos nesta manhã de domingo no perímetro à volta da Praça do Município, numa época marcada também por fortes medidas restritivas no funcionamento do ramo dos bares e similares, devido ao risco de contágio da Covid-19.

Muitas das pessoas que aguardam a vez para votar na Reitoria, saíram das missas, celebradas esta manhã na Sé Catedral. Outras aproveitaram para votar antes de assistir à celebração da eucaristia na igreja do Colégio.

Desde a porta da reitoria da Universidade da Madeira e ao longo do passeio da rua do Castanheiro, algumas dezenas de pessoas aguardam a vez em fila desde manhã cedo.

O acesso é feito com medição de temperatura à entrada para o edifício da reitoria, com desinfecção das mãos. Nas assembleias de voto não faltam fracos com álcool gel e alguns membros das mesas não prescindem do uso de luvas, para além da obrigatória máscara.