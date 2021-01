Às 10 horas a média de votantes no município da Calheta não ultrapassava os “5,6%”, uma percentagem muito abaixo de outros actos eleitorais que pode estar associado não só ao receio de contágio da pandemia mas também à falta de transporte que habitualmente era disponibilizado aos eleitores com maior dificuldade de mobilidade.

“Foi aconselhado pelas autoridades sanitárias que não colocássemos porque isso poderia representar risco para os eleitores pelo que resolvemos acatar essa decisão”, explicou há instantes o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, que já exerceu o seu direito de voto numa das mesas de voto da freguesia do Estreito da Calheta, precisamente numa altura em que Rafael Nunes, deputado eleito pelo JPP também votava.

De resto, nesta quadro de anormalidade, a esmagadora maioria do eleitores chegam com respectiva caneta, uma forma de não diminuir risco de ficar infectado com o novo coronavírus