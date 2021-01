Previsão do IPMA dá bom tempo para o dia de eleições

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para este domingo, 24 de Janeiro de 2021, dia de eleições Presidenciais, com períodos de céu muito nublado, tornando-se em geral pouco nublado a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante oeste. Ou seja, bom tempo.

Na região do Funchal o mesmo cenário previsível de períodos de céu muito nublado, tornando-se pouco nublado a partir da tarde, ainda que aqui o vento possa ser em geral fraco (inferior a 20 km/h) de oeste.

Já no mar, a Costa Norte terá ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros e a Costa Sul contará com ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar até pode ser convidativa para os mais aficionados, com 18/19ºC.