Em Londres muitos emigrantes já votam para as Presidenciais

O madeirense José Sousa, presidente do Centro Cultural Português de Londres, disse ao DIÁRIO que “hoje votou mais gente do que nunca, já votou mais gente do que as últimas Legislativas e muita gente jovem que não era habitual”.

O emigrante madeirense faz parte de uma mesa de voto e descreve que “há sete mesas de voto no Consulado e quatro mesas na Embaixada, com uma fila enorme. Estamos admirados. Nunca pensaram haver tanta afluência desta vez e nestas circunstâncias da pandemia. Penso que mais de oitocentas pessoas votaram hoje no Consulado”, concluiu.

Pedro Xavier, membro activo da comunidade portuguesa no Reino Unido esteve presente nas duas sessões de voto, uma na Embaixada de Portugal e a outra no Consulado Português em Londres, onde testemunhou as filas de pessoas para exercerem o direito de voto. Descreve que “é um excelente sinal, estas eleições terem muita afluência”.

No Reino Unido estão recenseados 140.854 eleitores. O aumento do número eleitores recenseados deve-se, em grande medida, ao recenseamento eleitoral automático dos emigrantes com cartão de cidadão válido, que aconteceu com a mudança da lei realizada em 2018.

Os cidadãos portugueses recenseados no Reino Unido ainda podem votar amanhã, na Embaixada de Portugal em Londres, Consulado-Geral em Londres, Consulado Geral em Manchester e no Consulado Honorário em St. Helier na Ilha de Jersey.