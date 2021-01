Álcool gel e controlo da temperatura à entrada das secções de voto em São Pedro

Filas à entrada e controlo da temperatura à entrada marcam esta manhã eleitoral nas secções de voto de São Pedro, no coração da cidade do Funchal.

Desde a porta da reitoria da Universidade da Madeira e ao longo do passeio da rua do Castanheiro, algumas dezenas de pessoas aguardam a vez em fila desde manhã cedo.

O acesso é feito com medição de temperatura à entrada para o edifício da reitoria, com desinfecção das mãos. Nas assembleias de voto não faltam fracos com álcool gel e alguns membros das mesas não prescindem do uso de luvas, além da obrigatória máscara. Pandemia a quanto obrigas.

Cada eleitor entra nas instalações só após um registo prévio que é feito no exterior, logo à entrada, de modo a que garanta que cada um saiba a que mesa de voto se deve deslocar para votar. O objectivo é evitar o congestionamento de pessoas e assegurar o cumprimento estrito das normas sanitárias.

A fila está a andar bem, apesar de continuar a chegar gente. Os funchalenses parecem querer despachar cedo o direito cívico de votar.