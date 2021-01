Porto-santenses continuam a votar calmamente e de forma disciplinada

Continua o acto eleitoral para as eleições Presidenciais no Porto Santo a decorrer de forma ordeira, exemplar até.

Os portosantenses voltaram a querer votar depois do almoço, altura em que houve efectivamente um maior fluxo às urnas, nomeadamente entre as 15 e as 16 horas.

Às 12 horas a afluência ao acto eleitoral era de pouco mais 18%, agora estará mais alta, como era espectável.

Já é hábito, igualmente, os portosantenses acorrerem entre as 17 e as 19 horas, com eleitores a votarem antes de regressarem para as suas casas.