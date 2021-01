Longas filas para votar desde bem cedo no Funchal

As assembleias de voto para as eleições presidenciais abriram às 8 horas da manhã e encerram às 19 horas, mas muitas são as pessoas que já aguardam em fila pela sua vez, respeitando as regras de distanciamento social:.

Na escola da Ajuda, no Funchal, por exemplo, vários eleitores levantaram-se bem cedo para exercer o direito de voto. Com a máscara posta, aguardama vez e mantendo o distanciamento, formando uma fila que se estende por várias dezenas de metros ao longo do passeio da Rua Velha da Ajuda.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa e à Madeira, devido à diferença horária.

Mais de 10,8 milhões de eleitores são chamados a escolher o novo Presidente da República, que irá suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, sendo sete os candidatos aceites.

Se um dos candidatos obtiver mais de 50 por cento dos votos será eleito já hoje chefe de Estado, mas caso contrário haverá uma segunda volta, a 14 de fevereiro, com os dois concorrentes mais votados.

Os sete candidatos aparecem no boletim de voto pela seguinte ordem: Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).

Para o sufrágio de hoje estão inscritos 10.865.010 eleitores, mais 1.208.536 do que nas eleições presidenciais de 2016.

Na Madeira estão inscritos 252.872 eleitores.