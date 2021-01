Missas mais concorridas do que secções de voto da Sé

As missas têm sido mais concorridas do que a maioria das secções de voto da freguesia da Sé, no Funchal.

Até este momento e só na baixa da cidade do Funchal, seis missas foram celebradas na manhã deste domingo - 8h, 9h e 11h na Sé Catedral, 10h no Colégio e 7h e 9h30 na igreja do Carmo - e muitos foram os fiéis que fizeram questão de participar nas celebrações eucarísticas.

Na igreja do Colégio, por exemplo, eram mais pessoas a sair da missa das 10 horas do que propriamente as que aguardavam a vez na fila para o Colégio dos Jesuítas, paredes meias com o tempo religioso.

Por outro lado, não deixa de ser verdade que muitos eleitores aproveitaram a deslocação às missas da manhã deste domingo para exercer o direito de voto.

A Conferência Episcopal Portugal (CEP) anunciou na quinta-feira a suspensão das missas, a partir de sábado, bem como catequeses e outras actividades pastorais que impliquem contacto, face à situação pandémica que o país está a viver. Uma posição que não foi partilhada pela Diocese do Funchal.

Entendeu o bispo do Funchal, D. Nuno Brás, que atendendo à situação epidemiológica na Região, há condições para manter a celebração das missas no cumprimento das normas decretadas pelas autoridades de saúde.