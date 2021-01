14 elementos envolvidos no resgate da turista que se perdeu na serra

Seis elementos da Brigada de Busca e Salvamento em Montanha da PSP, seis dos Bombeiros Voluntários de Santana e dois guardas da Polícia Florestal estiveram envolvidos no resgate da turista de 33 anos que se perdeu nas serras da Madeira na noite desta terça-feira.

Segundo uma nota emitida pela PSP, a estrangeira perdeu-se quando efectuava o percurso Ribeiro Frio – Pico do Areeiro – Pico Ruivo – Curral das Freiras e pediu socorro via 112.

De imediato foi accionada a Brigada de Busca e Socorro, Salvamento e Resgate em Montanha da PSP e dado conhecimento ao Serviço Regional de Protecção Civil, que accionou os Bombeiros Voluntários de Santana e a Polícia Florestal.

“Cientes do perigo de vida em que a cidadã se encontrava decorrente das condições climatéricas adversas, com temperaturas extremamente baixas, neve, vento forte e chuva, foi de imediato dado início às diligências de busca, percorrendo as equipas accionadas os trilhos dos percursos pedestres iniciados no Curral das Freiras e na Achada do Teixeira com vista a uma mais célere localização e socorro da vítima”, informou a PSP, dando conta que a mesma foi avistada pelas 22h00 junto à Vereda Lombo dos Portais, fora de trilho e em zonas de escarpa.

“Não obstante esta localização, atendendo ao local de difícil acesso em que se encontrava, permanecendo imóvel fora do trilho recomendado, em sério risco de queda, o seu salvamento apenas foi concretizado pelas 01h00, pelos Bombeiros Voluntários de Santana, cujos meios conseguiram aproximação segura e socorro da vítima”.

A mulher, que estava em hipotermia, foi de seguida evacuada pelo trilho de regresso à Achada do Teixeira e seguiu de ambulância para o Centro de Saúde de Santana.

“O sucesso desta operação só foi possível pela excelente colaboração das três instituições envolvidas, coordenadas no terreno pelo Bombeiros Voluntários de Santana, que desenvolveram a sua acção durante nove horas num cenário com condições extremamente difíceis devido às condições atmosféricas e ao terreno onde se desenrolaram”, reforçou a PSP apelando a todos os cidadãos que nunca efectuem este tipo de actividade sozinhos, com condições atmosféricas adversas ou sem o vestuário adequado.