Mais uma turma da escola de Água de Pena em quarentena

Mais uma turma da Escola Básica do 1.º ciclo/PE de Água de Pena está em isolamento profilático. Na origem desta situação está o contacto de um aluno do 1.º ano com um caso positivo de Covid-19, fora do contexto escolar.

Juntam-se, assim, mais 12 alunos aos outros 15, de uma outra turma de 2.º ano, que estão em casa desde o dia 13 de Janeiro por motivos semelhantes. Todos estes alunos passam ater actividades exclusivamente à distância, devendo aguardar em casa até novas indicações.

No comunicado divulgado pela direcção daquele estabelecimento de ensino é sublinhado que "até à presente data não há qualquer caso de transmissão na escola". Além disso, é dado conta de que todas as crianças da turma agora afectada "serão acompanhadas pelas Autoridades de Saúde Regionais".

A directora da escola pede "que todos os membros da comunidade escolar cumpram com as regras estipuladas para a prevenção da Covid-19, que mantenham a calma e a serenidade e que ajudem a escola nesta luta de prevenção da Covid-19, informando a Direcção de todas as situações que possam vir a ser problemáticas".