Madeira ainda sem casos confirmados de gripe

Na actual época gripal (desde 28 de Setembro de 2020), na Região Autónoma da Madeira ainda não foram confirmados laboratorialmente casos de gripe. Este dado é apurado nos boletins informativos da Direcção Regional de Saúde, no âmbito da Vigilância Epidemiológica da Gripe na Região em 2020/2021.

De acordo com estes boletins informativos, emanados semanalmente, até 10 de Janeiro (data do mais recente boletim que está disponível no portal do IASAÚDE), o Laboratório de Patologia Clínica do SESARAM (participante na Rede Portuguesa de Laboratórios para o Diagnóstico da Gripe), tinha analisado 41 amostras, com 0 casos positivos para Influenza.

Ao nível nacional, na semana entre 4 e 10 de Janeiro, a taxa de incidência da síndrome gripal estimada para Portugal foi de 0,0 por 100.000 habitantes, ou seja, “a actividade gripal [no país] é considerada esporádica”.

Embora ainda não tenha sido confirmada actividade gripal na Região, têm sido feitos atendimentos em serviços de urgência hospitalar e nos centros de saúde. Desde o início da época (28 de Setembro), nestes serviços já foram atendidas 320 pessoas com síndromes gripais, sobretudo crianças e jovens com idades inferiores a 18 anos.

“Dados da semana 01 de 2021, foram realizados 3 atendimentos por síndrome gripal no Serviço de Urgência Hospitalar (SUH) e 12 atendimentos nos serviços de atendimento urgente dos Cuidados de Saúde Primários da RAM (CSP) (figura 3), representando 0,5% do total dos atendimentos nestes contextos. Assinala-se que, na semana 01 de 2021, 20,0% dos atendimentos por síndrome gripal em Serviço de Urgência corresponderam a utentes menores de 18 Anos e 6,7% a utentes com 65 e mais anos”, refere o boletim da DRS.