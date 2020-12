Governo Regional apresenta amanhã Plano de Vacinação contra a Covid-19

O Governo Regional apresenta amanhã, 23 de Dezembro, às 17 horas, o Plano de Vacinação contra a COVID-19 na Madeira.

As explicações serão dadas pelo secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, nas instalações do Salão Nobre do Governo Regional.

Recorde-se que Miguel Albuquerque explicou ontem, durante a videoconferência, que estão "garantidas todas as condições" para a chegada das primeiras 9.750 vacinas contra a covid-19 à região na primeira semana de Janeiro, segundo uma "previsão adiantada pela comissão nacional", indicou o presidente do Governo Regional.