Encontro entre Tottenham e Fulham adiado devido a casos positivos

O jogo de hoje entre Tottenham e Fulham, da Liga inglesa de futebol, foi adiado três horas antes do início (18:00), devido a um surto de casos positivos ao novo coronavírus na equipa visitante.

"O Fulham fez um pedido à 'Premier League' para reagendar o jogo, após um aumento significativo de casos positivos ao novo coronavírus, bem como ao surgimento de sintomas, hoje, numa série de jogadores", indicou a Liga inglesa.

O organismo explica que a decisão de adiar o jogo foi tomada após a consulta aos médicos, sendo prioritária a saúde dos atletas e de todo o 'staff', assinalando ainda manter toda a confiança nos "protocolos covid-19".

No comunicado, a Liga não especifica quantos jogadores ou quais testaram positivo, num plantel que conta com o português Ivan Cavaleiro.

Entretanto, um pouco antes, ao início da tarde, já o técnico português José Mourinho, do Tottenham, tinha divulgado no Instagram um vídeo dos seus jogadores sentados num átrio, adiantando que não sabia se haveria jogo, a três horas do mesmo.

"Jogo às 18:00. Ainda não sabemos se vamos jogar. O melhor campeonato do mundo", ironizou o treinador.

O embate entre Tottenham (sétimo) e Fulham (18.º) é o segundo da 16.ª jornada a ser adiado devido a casos positivos ao novo coronavírus, após o adiamento, na segunda-feira, do jogo entre Everton e Manchester City.

O anúncio foi feito pelos clubes após terem sido diagnosticados mais casos no Manchester City, que se juntaram a outros quatro anteriores e entre os quais já constavam os jogadores Kyle Walker e Gabriel Jesus.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.791.033 mortos resultantes de mais de 81,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido contabiliza mais de 2,3 milhões de casos e 71.567 mortos.