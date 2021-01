Eis as capas dos jornais nacionais de hoje

Diário de Notícias:

- "Pré-catástrofe: 'Já não dá para salvar todas as vidas', médicos alertam: Confinamento 'light' não resolve"

- "Um terço das grandes empresas vai despedir"

- "Pandemia vai afetar saúde mental dos jovens"

- "52 exceções à emergência partem bloco central"

- "Perdões no adeus de Trump e o trabalho da nova primeira dama"

- "Se os candidatos a presidente fossem marcas ou bichos, quais seriam? Carlos Coelho responde"

- "Hotel Turim Palace põe património de Sintra em risco? 'Disparate', diz Basílio"

Correio da Manhã:

- "Escolas abertas, bancos de jardim fechados: Governo aperta confinamento"

- "Crimes violentos: Gang aluga carros para roubar 44 idosos"

- "Hoje à noite em Leiria: Duelo na Taça da Liga"

- "Rúben Amorim: 'Estamos abaixo na experiência e maturidade'"

- "Sérgio Conceição: 'Temos de aceitar as condições e ir à luta'"

- "Veríssimo completa plantel do Benfica"

- "Especial presidenciais: 'Usarei a bomba atómica se for estritamente necessário', entrevista a Marcelo Rebelo de Sousa"

- "Em Espanha: Motorista português morre a ajudar colega"

- "Alerta: Reservas de sangue só para quatro dias"

- "Maia: Mata namorada com faca da cozinha"

- "EUA: Trump prepara uma centena de perdões"

- "Santarém: Predador viola menor que seduz na Internet"

Público:

- "2056 mortos por covid em 17 dias"

- "Justiça: PJ deteve 32 pessoas por pornografia infantil"

- "Rússia: Navalny preso. ONU, Europa e EUA exigem libertação"

- "Economia: China foi a única potência mundial a crescer em 2020"

- "Conversas: Improváveis Pacheco Pereira, João Ferreira e o marxismo-leninismo"

- "Cultura: Conheça os espetáculos online que pode ver em casa"

Jornal de Notícias:

- "Proibido: Governo aperta restrições e manda polícia para a rua"

- "Fiscalização junto às escolas põe travão aos ajuntamentos"

- "Comércio encerrado às 20:00 nos dias úteis"

- "Rutura: Hospitais de retaguarda em Lisboa e no Centro"

- "Lares: Vacinação concluída até ao final de janeiro"

- "Descontrolo: Em cada cinco testes à covid-19, um é positivo"

- "Arganil: Festa de Natal fez quatro mortos e 50 infetados"

- "Alcoólico viola namorada durante quatro horas e tenta matá-la à facada"

- "Porto: Museu do Holocausto mostra horrores do nazismo"

- "Ana Gomes: 'Marcelo e Costa estão a desvalorizar estas eleições"

- "Presidenciais: Voto no lar impossível para muitos idosos"

- "Taça da Liga: FC Porto acusa leões de 'crime público'"

Jornal i:

- "Crianças e jovens com maior subida nos contágios"

- "'Os médicos estão a fazer medicina de catástrofe', diz Miguel Guimarães"

- "Tempo de espera para cremações em Lisboa chega a uma semana"

- "Wilmington, 1898: A história da única insurreição bem-sucedida nos EUA"

- "Contracapa: A editora artesanal que faz a apologia da pobreza"

- "Tráfego aéreo em Portugal caiu para níveis de 1998"

- "Presidenciais: Marcelo admitiu exigir à direita acordo escrito"

- "A vida como ela foi: Quando o Ana Mafalda transportou dezenas de animais de África para o zoo de Lisboa"

- "De regresso a Moscovo, Navalny tem de responder em tribunal"

Negócios:

- "Despedir já não trava acesso de empresas a linhas a fundo perdido"

- "A nova era da EDP"

- "Finanças alargam prazo para corrigir IRS de pensões"

- "Estudo: Portugal atrai tantos investidores como a Dinamarca"

- "Investimento: Reflação, a palavra que está a agitar o mercado"

- "Insolvência: Estética de Maló faliu após anos de perdas"

- "Radar África - Miala: O ex-proscrito que é agora um chefe temido"

A Bola:

- "FC Porto-Sporting: FC Porto ameaça não ir a jogo"

- "Sporting: Falsos positivos de Nuno Mendes e Sporar fazem estalar a polémica na véspera do arranque da 'final four'"

- "Benfica: Waldschmidt e mais três elementos do 'staff' dão positivo"

- "Portimonense-Belenenses SAD (1-0): Algarvios voltam às vitórias e deixam azuis aflitos"

Record:

- "Sporting-FC Porto: Grande bronca: Nuno Mendes e Sporar falharam Rio Ave por alegado erro nos testes e leões vão lançá-los no clássico"

- "Dragões acusam rival de cometer crime público e ameaçam faltar à final four"

- "Benfica: Razia na equipa técnica: Só Jorge Jesus e Tiago Oliveira escapam a covid"

- "Andebol: Portugal-Argélia (26-19): Limpeza na primeira fase"

O Jogo:

- "'Quero que Carvalhal fique muitos anos', António Salvador, a grande entrevista ao presidente do Braga no dia do centenário do clube"

- "Sporting-FC Porto: Falsos positivos ameaçam clássico"

- "Benfica: Seferovic pisca o olho à Premier League"

- "Benfica: Waldschmidt infetado, Everton e Gilberto isolados"

- "Andebol: Portugal-Argélia (26-19): Triplo salto em frente"