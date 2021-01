FIFA e Conselho Europeu discutem papel do futebol no mundo pós-covid

Os presidentes da FIFA, Gianni Infantino, e do Conselho Europeu, Charles Michel, reuniram-se hoje por videoconferência para debater o papel do futebol no mundo pós-pandemia da covid-19, realçando a sua universalidade e capacidade de aproximar os povos.

"A discussão foi extremamente útil, e fiquei muito feliz por ver que falamos a mesma linguagem, a linguagem do futebol, que é partilhada por milhares de milhões de pessoas em todo o mundo", destacou Infantino, através de um comunicado divulgado no sítio da FIFA.

O responsável apontou para a "pegada global única" do futebol, que pode desempenhar um papel central na promoção dos valores sociais essenciais para a União Europeia (UE), construindo pontes entre regiões e povos.

"O nosso desporto pode ajudar a enraizar valores universais e aproximar as pessoas, especialmente numa altura em que o planeta inteiro está a enfrentar uma crise sanitária sem precedentes", sublinhou Infantino.

O líder da FIFA assegurou a Charles Michel que a FIFA e a comunidade global do futebol vão continuar a apoiar a sociedade, nomeadamente através de programas educativos.

"Também concordámos que, ao unir forças, as instituições políticas e futebolísticas podem efetivamente combater alguns problemas que ameaçam o nosso desporto e a sociedade em geral, tais como o abuso infantil e as más práticas financeiras e excessos que observamos no sistema de transferências", assinalou Gianni Infantino.

De acordo com o comunicado da FIFA, os dois interlocutores partilham a convicção que as novas regras sobre as transferências de futebolistas são necessárias para assegurar a transparência financeira e proteger a integridade do jogo.

O papel do futebol durante a pandemia de covid-19 enquanto ferramenta para aumentar a consciência sobre as medidas de saúde e enquanto fator de coesão social também foi alvo de reflexão entre os dois responsáveis.