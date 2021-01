Itália registou 17.246 novos casos e 522 mortes nas últimas 24 horas

A Itália contabilizou 17.246 novos contágios de covid-19 nas últimas 24 horas e 522 mortes no mesmo período, segundo o último relatório do Ministério da Saúde italiano.

Com estes números, o total de contágios desde fevereiro, quando começou a emergência da covid-19 no país, é de 2.336.279 e o de óbitos, de 80.848.

Nas últimas 24 horas, 20.115 foram consideradas curadas e 164 deram entra nas Unidades de Cuidados Intensivos, aumentando o total para 2.557, enquanto existem atualmente 23.110 pacientes internados em hospitais.

A Lombardia foi a região que mais novos casos notificou, com 2.587, seguida por Véneto (2.076), Sicília (1.867) e Lácio, cuja capital é Roma (1.816).

O Conselho de Ministros italiano aprovou na quarta-feira à noite o decreto com o qual prolonga o estado de emergência até 30 de abril e as medidas restritivas em vigor, em alguns casos com maiores limitações, até 05 de março.

O decreto confirmou também o recolher obrigatório entre as 22:00 e as 05:00 e os bares e restaurantes vão continuar fechados a partir das 18:00, assim como todos os ginásios, piscinas e cinemas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.