UMa adapta-se às novas medidas anunciadas pelo Governo

A UMa adapta-se às novas medidas de controlo da propagação da covid-19, anunciadas pelo Governo Regional, que entram em vigor amanhã, dia 13 de Janeiro.

Assim, através de um comunicado de imprensa, revela que o Conselho de Gestão determina que "as actividades escolares previstas para a semana de 11 a 16 de Janeiro deverão prolongar-se até ao fim do 1.º semestre, com funcionamento presencial apenas das componentes curriculares que não possam ser leccionadas à distância, bem como de avaliações".

Além disso, até ao dia 31 de Janeiro, "todas as actividades da universidade deverão encerrar até às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e até às 17 horas, no sábado, de modo a se poder cumprir com a anunciada interdição de circulação na via pública".

"As actividades curriculares que estavam agendadas após os limites horários acima referidos e que não possam ter lugar à distância deverão ser reprogramadas" e "sempre que as entidades de acolhimento o permitam, manter-se-á o funcionamento dos estágios curriculares", acrescenta.

"O início do 2.º semestre é adiado por uma semana, começando a 1 de Março, à excepção dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais, que funcionarão a partir do dia 8 de Março. As semanas de 25 de Janeiro a 27 de Fevereiro (de 8 de Fevereiro a 6 de Março, no caso dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais) serão reservadas para reprogramações de actividades necessárias, para as avaliações da época normal em falta e para a época de recurso".

"Os Directores de Curso, em conjugação com os Responsáveis das unidades curriculares; e os Presidentes e Secretariados das Faculdades e Escolas, e os Presidentes dos Conselhos Pedagógicos, Universitário e Politécnico, em articulação com a Vice-Reitora para os Assuntos Académicos, deverão operacionalizar o ponto acima referido", sustenta.

Por fim, revela que "a universidade continuará a funcionar de acordo com o seu plano de contingência, seguindo as orientações das Autoridades de Saúde, e adaptará os seus procedimentos em função da evolução da pandemia, aguardando-se por eventuais decisões do Governo da República com reflexo na universidade".