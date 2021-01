Vários percursos pedestres na Madeira já se encontram transitáveis

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que já se encontram transitáveis vários percursos pedestres na Região.

De acordo com o levantamento efectuado até ao momento, já se pode circular na PR 5 - Vereda das Funduras; PR 6 - Levada das 25 Fontes; PR 6.1 - Levada do Risco; PR 6.2 - Levada do Alecrim; PR 6.3 - Vereda da Lagoa do Vento; PR 8 - Vereda da Ponta de S. Lourenço; PR 10 - Levada do Furado; PR 11 - Vereda dos Balcões; PR 13 – Vereda do Fanal; PR 15 - Vereda da Ribeira da Janela; PR 21 - Caminho do Norte; e PR 22 - Vereda do Chão dos Louros; e no Porto Santo o PR 1 Vereda do Pico Branco e Terra Chã (Porto Santo); PR 2 Vereda do Pico do Castelo (Porto Santo)e o PR 3 Levada do Pico do Castelo (Porto Santo).

Os restantes percursos mantêm-se encerrados até novas informações, informou.