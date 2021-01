Há 20 anos era notícia o aumento de casos de cancro na Região

O aumento de número de doentes oncológicos na Região foi a notícia que fez manchete na edução impressa do DIÁRIO de 14 de Janeiro de 2001.

A notícia, com declarações do então director do Serviço de Hemato-oncologia do Centro Hospitalar do Funchal, Mário Passos, dava conta que, aquela unidade, nos anteriores e na data, estava a registar, em média, um novo caso de cancro por dia útil.

"O aumento do número de doentes verificou-se a partir de 1995, embora o serviço esteja a funcionar desde 87, data a partlr da qual foram detectados 3.921 casos de cancro e realizados 86 mil 336 tratamentos de quimioterapia injectáveI".

Em destaque estava também uma carta enviada ao DIÁRIO por um pedófilo, então recluso na cadeia dos Viveiros. "O recluso nº 268 do Estabelecimento Prlsional do Funchal é holandês. Está nos Viveiros e será julgado a 12 de Fevereiro. Em carta endereçáda ao DIÁRIO, Mullenders diz-se inocente e acusa o líder da organlzação 'Werkgroep Morkhoven' de ter montado toda esta cabala".

Na edição impressa de há 20 anos, Silva Lopes e Miguel Beleza questionavam as transferências de verbas do Orçamento de Estado para as Regiões, alegando fins duvidosos. No dia, foi também publicada uma entrevista com a escritora Lídia Jorge e era dada nota da vinda à Madeira do então secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Seixas da Costa, para uma conferência a convite do PS.

O DIÁRIO referia ainda que o então Comandante da Zona Miliitar da Madeira, o Major General Governo Maia, salientava o facto de que o Palácio de São Lourenço fazia parte da instituição militar, into no âmbito da então camapnha desenvolvida por este matutino para aquele monumento de inegável valor patrimonial, 'É Meu, É Seu, É Nosso'.

Na rubrica 'Madeira Especial', o foco da semana foi dado à carne vendida sem rótulos. "Toda a carne de vaca que é colocada à venda tem de estar rotulada. A fiscalização vem aí", alertava o DIÁRIO.

Um emigrante assassinado na África do Sul e o facto do Nacional ocupar o segundo lugar da tabela de classificação da I Liga de Futebol foram também notícia, num dia em que 9 milhões de portugueses foram chamados às urnas para escolher o Presidente da República.

