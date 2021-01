Casos de covid-19 no Sporting testaram negativo na Madeira

O Sporting confirma os três casos de covid-19 na comitiva que esteve na Região, para defrontar o Nacional e o Marítimo, mas garante ao DIÁRIO que “todos testaram negativo na Madeira”.

De acordo com Paulo Cintrão, do departamento de comunicação do clube leonino, todos os testes efectuados no sábado, no hotel – 48 horas antes do jogo conforme determinado pela Liga de Futebol e que se aplica também aos desafios da Taça de Portugal, com equipas da I Liga – testaram negativo, inclusivamente, Paulinho, técnico de equipamentos, Gonçalo Álvaro, preparador físico, e Carlos Fernandes, adjunto de Rúben Amorim, os três elementos da equipa que estão infectados com o novo coronavírus.

Tomando conhecimento no sábado de que seriam contacto de risco de um caso positivo, e segundo a mesma fonte, os três elementos “ficaram de imediato em isolamento profiláctico e não voltaram a contactar com a restante comitiva”. Inclusivamente, “não viajaram com a equipa”, depois do jogo.

Restante comitiva foi hoje testada

Paulo Cintrão adianta que depois de terem sido testados novamente em Lisboa é que os três elementos receberam teste positivo. “Estão assintomáticos, em casa a trabalhar e estão bem”, afirmou.

A restante comitiva que esteve na Madeira também realizou testes rápidos já hoje, na Academia de Alcochete, “e todos deram negativo”.

Amanhã, serão realizados testes PCR, tendo em conta que o Sporting joga na sexta-feira, com o Rio Ave, em jogo da 14.ª jornada da Liga.

Nacional com testes negativos

O Nacional, que defrontou o Sporting na passada sexta-feira, e que hoje defronta o FC Porto, realizou os testes de despiste à covid-19 no domingo, e conforme o DIÁRIO apurou junto do clube “todos testaram negativo”.