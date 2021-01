315 pessoas deram mergulho solidário no Lido

O Complexo Balnear do Lido recebeu hoje, primeiro dia de 2021, um total de 315 pessoas. O número explica-se não só pela manhã soalheira, mas também devido à iniciativa solidária que decorre todos os anos por esta altura e que junta a Frente Mar e a associação ACREDITAR.

A totalidade da receita obtida com a venda de bilhetes para entrada e participação no primeiro mergulho do ano revertem para a Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro (ACREDITAR).

Em parceria com a Nature Meetings, a segurança logo à entrada deste evento ficou salvaguardada com a devida medição de temperatura, desinfecção das mãos e entrega de uma máscara de protecção individual a cada banhista.

Segundo a Frente Mar, foi também assegurado o distanciamento social, promovendo uma circulação por corredores devidamente assinalados de entrada e saída da piscina e do mar.