JPP solidário com José Reis

"O PSD, já em desespero eleitoral, está há dois dias a atacar, de forma vil e mentirosa, o presidente da Junta de Freguesia de Santo António da Serra".

A afirmação é de Filipe Sousa, que manifesta assim a sua solidariedade para com o presidente da Junta de Santo António da Serra, após este ter denunciado uma alegada tentativa de assédio por parte do PSD, conforme noticiou o DIÁRIO no último sábado.

O presidente do Juntos Pelo Povo (JPP) entende que "o ataque a José Reis não tem justificação, nem correspondência com a atitude ética e responsável daquele autarca".

"O ataque do PSD àquele que é um autarca considerado e acarinhado pela população só tem uma razão de ser: com José Reis, o Santo da Serra tem um programa, uma acção de proximidade aos que mais precisam e um presidente sempre pronto a ir para o terreno", sustenta Filipe Sousa, atirando ainda que José Reis "deixa a nu verdadeira natureza do PSD, que teve a sua oportunidade de trabalhar em favor do povo e não o fez".