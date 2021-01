Brasil continua a dar sinais de ascensão de uma segunda vaga

O Brasil registou este sábado 62.290 novos casos de infeção por covid-19 e mais 1.171 mortos, segundo a estatística diária divulgada pelo Ministério da Saúde.

Desde o início da pandemia, o país totaliza 8.075.998 infetados, 202.631 mortos e 7.144.011 doentes recuperados.

Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o país com mais mortos por covid-19.

A evolução nos últimos dias apontam para um recrudescimento de casos, tendo inclusive atingido o máximo histórico diário no dia 7 de Janeiro (mais de 87 mil novos infectados) e o terceiro pior dia em termos de mortes, com 1.455 óbitos nesse mesmo dia, com valores que apenas ficaram atrás dos dias negros de Junho e Julho. Na sexta-feira, o país ultrapassara os 200 mil mortos.

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 1.914.057 mortos resultantes de mais de 88 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência noticiosa francesa AFP.

A covid-19 é uma doença respiratória causada por um novo coronavírus (tipo de vírus) detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.