Há 21 anos o Governo Regional ameaça expropriar o hotel 'Atlantis'

A edição impressa do DIÁRIO de 11 de Janeiro de 2000 dava conta da pressão que o Governo Regional estava a exercer no Governo da República para que este terminasse as negociações com o grupo Grão-Pará e tomasse posse do hotel 'Atlantis'.

Este impasse poderia colocar em causa a data prevista para inauguração do novo Aeroporto Internacional da Madeira, em Setembro, o que iria reflectir-se em prejuízos económicos para a Região.

O objectivo do Governo Regional passava por aguardar, mas caso a situação não se resolvesse rapidamente, ponderava a expropriação com carácter de utilidade pública do Atlantis.