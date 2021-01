Sultão de Omã concede 285 indultos a presos, 118 deles a estrangeiros

O sultão de Omã, Haitham bin Tareq al Said, concedeu hoje indultos a 285 presos, incluindo 118 de nacionalidade estrangeira, como forma de assinalar o primeiro aniversário no poder.

"Sua majestade, o sultão Haitham bin Tareq al Said, emitiu um indulto supremo para um grupo de presos condenados em vários casos", informou a agência de notícias omaní, ONA.

Citando uma fonte oficial da polícia do Sultão, a agência noticiosa indicou que o perdão real abrange 285 condenados, 118 deles estrangeiros.

A identidade dos indultados não foi revelada e a agência de notícias espanhola Efe refere que não foi possível confirmar, até ao momento, se entre os que receberam os indultos está a espanhola Fámita Ofkir, que cumpre uma pena de 25 anos de prisão naquele pequeno país da península arábica por narcotráfico.

Ofkir, natural da região de Barcelona, é a presa espanhola mais jovem a cumprir pena fora do país e o Ministério dos Assuntos Exteriores tem estado a negociar o seu repatriamento com o Governo de omaní.

A jovem foi detida em 2017, à data com 18 anos, quando tentava levar para Espanha sete quilogramas de morfina.

Inicialmente foi condenada a oito anos de prisão, mas a pena aumentou para 25, após a tomada de posse de Haitham, que agravou as penas para este tipo de crimes.

O sultão Haitham ascendeu ao trono em 11 de janeiro de 2020, após a norte do seu primo, Qabús bin Said al Said, que governou o Sultão desde 1970.